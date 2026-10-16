В Актобе проходит республиканский турнир по тогызкумалаку
Участие принимают около 130 спортсменов из различных регионов страны.
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В спортивном комплексе «Жекпе-жек» города Актобе состоялась торжественная церемония открытия традиционного республиканского турнира по тогызкумалаку, посвящённого памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, почётного деятеля спорта, отличника образования Кабидоллы Аманбаевича Нуршина.
В соревнованиях, которые проходят с 14 по 18 октября, принимают участие около 130 спортсменов из различных регионов страны, а также районов Актюбинской области. Среди них — 2 мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта Республики Казахстан и 41 кандидат в мастера спорта.
На торжественной церемонии открытия выступил руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, пожелав участникам успешных выступлений. В мероприятии также приняли участие родные, близкие и коллеги Кабидоллы Нуршина, представители Федерации тогызкумалака Актюбинской области.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров в классическом формате с контролем времени 60 минут на каждого участника.
"Основная цель традиционного турнира — почтить память Кабидоллы Нуршина и его вклад в развитие национального спорта, повысить мастерство молодых спортсменов и способствовать популяризации тогызкумалака", - отметили в акимате.
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