В Актобе проходит республиканский турнир по тогызкумалаку

В спортивном комплексе «Жекпе-жек» города Актобе состоялась торжественная церемония открытия традиционного республиканского турнира по тогызкумалаку, посвящённого памяти заслуженного тренера Республики Казахстан, почётного деятеля спорта, отличника образования Кабидоллы Аманбаевича Нуршина.

В соревнованиях, которые проходят с 14 по 18 октября, принимают участие около 130 спортсменов из различных регионов страны, а также районов Актюбинской области. Среди них — 2 мастера спорта международного класса, 4 мастера спорта Республики Казахстан и 41 кандидат в мастера спорта.

На торжественной церемонии открытия выступил руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, пожелав участникам успешных выступлений. В мероприятии также приняли участие родные, близкие и коллеги Кабидоллы Нуршина, представители Федерации тогызкумалака Актюбинской области.

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров в классическом формате с контролем времени 60 минут на каждого участника.