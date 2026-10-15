В Актобе транспортного инспектора оштрафовали на 5,5 млн тенге за взятки
15 Октября 2026, 17:20
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15 Октября 2026, 17:2015 Октября 2026, 17:20
159Фото: BAQ.KZ
В Актюбинской области осудили сотрудника Инспекции транспортного контроля, который неоднократно получал взятки от перевозчика за беспрепятственный проезд автотранспорта.
Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 170 тысяч тенге.
Суд признал инспектора виновным и назначил ему штраф в размере 5,5 млн тенге. Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.
По ходатайству прокурора в адрес Инспекции транспортного контроля вынесли частное постановление.
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