В Alatau City планируют реализовать 53 инвестпроекта на более чем 2,5 трлн тенге
В новом городе планируют развивать искусственный интеллект, автономный транспорт, цифровые активы, пищевую промышленность, биофармацевтику и университетскую инфраструктуру.
Сегодня 2026, 11:38
Фото: www.gov.kz
В Alatau City уже формируется пул из 53 инвестиционных проектов на сумму более 2,5 трлн тенге. Их реализация, по предварительным расчетам, позволит создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил главный исполнительный директор государственного фонда «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент BAQ.KZ.