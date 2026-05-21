В Alatau City планируют реализовать 53 инвестпроекта на более чем 2,5 трлн тенге

"Конституционный закон предусматривает стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также внедряется независимая система регулирования на основе принципа «единого окна", – сообщил Алишер Абдыкадыров.

Он отметил, что налоговые преференции будут предоставляться только новым инвестиционным проектам в приоритетных отраслях. Такие проекты должны соответствовать стратегическим документам города, иметь экономический и социальный эффект, экспортную направленность, инновационный характер и соблюдать экологические требования.

По словам главы Alatau City Authority, все льготы и обязательства инвесторов планируется размещать в открытом доступе.

Отдельное внимание уделяется бюджетной политике. Alatau City Authority станет администратором республиканской бюджетной программы, а бюджет будет формироваться в составе республиканского бюджета по принципу блочного финансирования.

"До достижения финансовой самодостаточности города будет установлен запрет на изъятие средств из его бюджета в другие формы. То есть все налоги, собираемые в городе, будут оставаться в городе для его дальнейшего развития", – отметил он.

Абдыкадыров также сообщил, что земельные отношения будут регулироваться в рамках специального правового режима. Для этого будет сформирован земельный фонд города. Земля, по его словам, должна рассматриваться не как объект спекуляции, а как инструмент развития и экономического роста.

Кроме того, Alatau City изначально создается по принципу Digital by Default и должен функционировать как единая цифровая платформа. В городе планируется внедрение модели AI-driven smart city, при которой искусственный интеллект будет использоваться для управления ключевыми городскими процессами.

В рамках экспериментальных правовых режимов в Alatau City могут тестироваться искусственный интеллект, роботизированные системы, автономный транспорт и другие инновационные технологии. Также рассматривается возможность регулирования оборота цифровых активов – этот вопрос будет прорабатываться совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Среди ключевых партнеров и флагманских проектов названы компании Joby, AutoFlight, Mars, Pepsi, Hyundai Green Food, а также проекты в сфере биофармацевтики и образования.

В частности, в городе планируется развитие городской воздушной мобильности совместно с американской компанией Joby и китайской AutoFlight. Также рассматривается создание кампуса корейского технологического университета KAIST, который должен стать базой для подготовки кадров, развития науки, инженерных компетенций и инновационной экосистемы города.

"Эффективное формирование и реализация инновационных проектов позволит повысить благосостояние жителей города, ускорить экономический рост, создать новые рабочие места и усилить технологическое развитие государства", – заключил Алишер Абдыкадыров.

