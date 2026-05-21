В Alatau City планируют реализовать 53 инвестпроекта на более чем 2,5 трлн тенге

В новом городе планируют развивать искусственный интеллект, автономный транспорт, цифровые активы, пищевую промышленность, биофармацевтику и университетскую инфраструктуру.

Сегодня 2026, 11:38
Фото: www.gov.kz

В Alatau City уже формируется пул из 53 инвестиционных проектов на сумму более 2,5 трлн тенге. Их реализация, по предварительным расчетам, позволит создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил главный исполнительный директор государственного фонда «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Конституционный закон предусматривает формирование режима инвестиционного доверия. Речь идет о стабильности инвестиционных соглашений, приоритете специального правового режима, особом порядке лицензирования и внедрении независимой системы регулирования на основе принципа «единого окна».

"Конституционный закон предусматривает стабильность инвестиционных соглашений, приоритет специального правового режима и особый порядок лицензирования. Также внедряется независимая система регулирования на основе принципа «единого окна", – сообщил Алишер Абдыкадыров.

Он отметил, что налоговые преференции будут предоставляться только новым инвестиционным проектам в приоритетных отраслях. Такие проекты должны соответствовать стратегическим документам города, иметь экономический и социальный эффект, экспортную направленность, инновационный характер и соблюдать экологические требования.

По словам главы Alatau City Authority, все льготы и обязательства инвесторов планируется размещать в открытом доступе.

Отдельное внимание уделяется бюджетной политике. Alatau City Authority станет администратором республиканской бюджетной программы, а бюджет будет формироваться в составе республиканского бюджета по принципу блочного финансирования.

"До достижения финансовой самодостаточности города будет установлен запрет на изъятие средств из его бюджета в другие формы. То есть все налоги, собираемые в городе, будут оставаться в городе для его дальнейшего развития", – отметил он.

Абдыкадыров также сообщил, что земельные отношения будут регулироваться в рамках специального правового режима. Для этого будет сформирован земельный фонд города. Земля, по его словам, должна рассматриваться не как объект спекуляции, а как инструмент развития и экономического роста.

Кроме того, Alatau City изначально создается по принципу Digital by Default и должен функционировать как единая цифровая платформа. В городе планируется внедрение модели AI-driven smart city, при которой искусственный интеллект будет использоваться для управления ключевыми городскими процессами.

В рамках экспериментальных правовых режимов в Alatau City могут тестироваться искусственный интеллект, роботизированные системы, автономный транспорт и другие инновационные технологии. Также рассматривается возможность регулирования оборота цифровых активов – этот вопрос будет прорабатываться совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Среди ключевых партнеров и флагманских проектов названы компании Joby, AutoFlight, Mars, Pepsi, Hyundai Green Food, а также проекты в сфере биофармацевтики и образования.

В частности, в городе планируется развитие городской воздушной мобильности совместно с американской компанией Joby и китайской AutoFlight. Также рассматривается создание кампуса корейского технологического университета KAIST, который должен стать базой для подготовки кадров, развития науки, инженерных компетенций и инновационной экосистемы города.

"Эффективное формирование и реализация инновационных проектов позволит повысить благосостояние жителей города, ускорить экономический рост, создать новые рабочие места и усилить технологическое развитие государства", – заключил Алишер Абдыкадыров.

Ранее в Правительстве рассказали, почему новому городу нужен не просто специальный статус, а отдельный правовой режим и долгосрочные правила для бизнеса.

