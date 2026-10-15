В Албании студенческие протесты переросли в столкновения с полицией
В Тиране демонстранты выступили против высокой стоимости обучения, нехватки финансирования и безработицы среди молодёжи.
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В столице Албании Тиране протестующие студенты подожгли здание министерства образования. Акция протеста переросла в столкновения с полицией, передаёт местное издание Politico.
Сотни студентов собрались у здания министерства образования в центре города. Они требуют решить проблемы высокой стоимости обучения, недостаточного финансирования и массовой безработицы среди молодёжи.
По данным СМИ, на первом этаже министерства вспыхнул пожар. Демонстранты забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомёты.
Кроме того, у офиса премьер-министра протестующие использовали коктейли Молотова.
Полиция Албании сообщила, что в ходе беспорядков пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и одна женщина-журналист. По данным ведомства, задержаны 23 участника акции.
В полиции также заявили, что демонстранты бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни, повредили внешнее ограждение и пытались проникнуть во внутренний двор министерства.
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