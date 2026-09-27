В Алматинском зоопарке родились два малыша марала

Семья маралов Алматинского зоопарка в этом году пополнилась сразу двумя малышами.

27 Сентября 2026, 20:21
АВТОР
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Акимат города Алматы 27 Сентября 2026, 20:21
27 Сентября 2026, 20:21
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Фото: Акимат города Алматы

Первый родился 7 июня — его назвали Маралтай. Второй появился на свет 10 сентября и получил имя Мукан. 

Оба малыша чувствуют себя хорошо, растут рядом с мамами и постепенно осваивают окружающий мир. Специалисты ежедневно следят за их здоровьем, развитием и питанием.

«Рождение малышей марала — большая радость для всего нашего коллектива. Главная задача специалистов — обеспечить каждому из них здоровое развитие и необходимые условия для роста», — рассказал руководитель отдела копытных животных Алматинского зоопарка Нуртай Сарсенбаев.

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