В Алматинском зоопарке родились два малыша марала

Первый родился 7 июня — его назвали Маралтай. Второй появился на свет 10 сентября и получил имя Мукан.

Оба малыша чувствуют себя хорошо, растут рядом с мамами и постепенно осваивают окружающий мир. Специалисты ежедневно следят за их здоровьем, развитием и питанием.