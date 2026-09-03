Тело мужчины нашли в частном доме в Алматы

3 Сентября 2026, 05:26
АВТОР
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ДП Алматы 3 Сентября 2026, 05:26
3 Сентября 2026, 05:26
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Фото: ДП Алматы

В Жетысуском районе Алматы в одном из арендованных частных домов обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в уличном туалете во дворе дома. Известно, что он проживал вместе с братом и работал.

По имеющейся информации, мужчина не злоупотреблял алкоголем и не имел других вредных привычек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту возбуждено уголовное дело.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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