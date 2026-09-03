Тело мужчины нашли в частном доме в Алматы
3 Сентября 2026, 05:26
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3 Сентября 2026, 05:263 Сентября 2026, 05:26
193Фото: ДП Алматы
В Жетысуском районе Алматы в одном из арендованных частных домов обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в уличном туалете во дворе дома. Известно, что он проживал вместе с братом и работал.
По имеющейся информации, мужчина не злоупотреблял алкоголем и не имел других вредных привычек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту возбуждено уголовное дело.
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