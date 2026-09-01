Для 15 тысяч первоклашек в Атырауской области прозвенел первый звонок

1 сентября, в День знаний, Атырауская область встретила новый учебный год. Аким Атырауской области Болат Акчулаков посетил общеобразовательную среднюю школу №14 имени А. Чехова, где сам когда-то сидел за партой. Глава региона поздравил педагогический коллектив и учащихся с началом нового учебного года и пожелал успехов в учёбе.

Сегодня особенно приятно вновь быть здесь, в этой школе, вспоминать свои годы учёбы, своих друзей, учителей и одноклассников. Дорогие ребята, хочу сказать вам, что школа - это место, где вы не только будете получать знания, но и обретёте своих первых друзей, с которыми, возможно, будете дружить всю жизнь. Именно здесь будут формироваться ваш характер, ваши знания и ваши успехи. И от того, как вы будете учиться, во многом будет зависеть ваше будущее. Особенно поздравляю тех, кто сегодня идёт в первый класс. Первый класс - это начало, первые шаги в школьной жизни. Я желаю вам быть ответственными и впоследствии стать теми, кто внесёт большой вклад в развитие нашей страны. Тем, кто оканчивает школу в этом году, желаю ответственно отнестись к этому периоду, потому что этот год очень важен для вас. Поздравляю с началом нового учебного года! - сказал аким области.

Общеобразовательная средняя школа имени А. Чехова была открыта в 1960 году. Сегодня здесь обучается 421 ученик и работают 45 учителей.

В преддверии нового учебного года в Атырауской области открылись семь новых школ: на 300 мест в селе Дамба, на 600 мест в микрорайонах Коктем-2 и Еркинкала-2, а также Caspian BINOM School, рассчитанная на 4 000 учащихся. Три школы построены в рамках инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым общенационального проекта «Келешек мектептері» в Жылыойском и Курмангазинском районах.

Всего в этом году в Атырауской области за парты впервые сядут около 15 тысяч первоклассников, а в новом учебном году в школах области будут обучаться 155 500 учащихся.