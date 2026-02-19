В Алматы наращивают прямые поставки мяса от фермеров. Об этом стало известно по итогам визита министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева на рынок Турксиб , где реализуются меры по расширению предложения социально значимых продуктов и стабилизации цен, передает BAQ.KZ.

По данным местных исполнительных органов, в 2026 году объемы прямых поставок мяса на рынок увеличены почти вдвое. Если ранее ежемесячно завозилось около 230–250 туш, то сейчас этот показатель превышает 500 туш в месяц. Рост обеспечен за счет заключения прямых контрактов с фермерами без посредников, что позволяет снизить издержки и удерживать цены.

Рынок полностью модернизирован и соответствует санитарным требованиям. Здесь действует собственная ветеринарно-санитарная лаборатория, проводится ежедневный контроль качества продукции. Для хранения мяса и других товаров используются промышленные холодильные и морозильные камеры.

Отдельно организована торговая зона для социально значимых продуктов, которые поступают напрямую от сельхозпроизводителей Алматинской области, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областей, а также из-за рубежа. Для упрощения логистики оборудована отдельная стоянка для большегрузного транспорта.

Как отметил министр, комплекс мер направлен на сдерживание инфляции и недопущение необоснованного роста цен на продукты питания. С начала 2026 года индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы составил 0,2%.

Для дальнейшей стабилизации цен акиматом города используются механизмы «оборотных» займов и форвардных контрактов. В рамках этих инструментов обеспечены поставки 26 тыс. тонн продукции, включая овощи, рис, куриное мясо, яйца и сахар. Дополнительно прорабатывается увеличение объемов за счет выделенных 8 млрд тенге, что позволит расширить поставки молочной, мясной и бакалейной продукции и организовать в межсезонье завоз ранних овощей из Туркестанской области и стран Центральной Азии.

Параллельно в городе развиваются ярмарки «выходного дня»: до конца 2026 года планируется провести более тысячи таких мероприятий. Также продолжаются проверки на рынках и в магазинах на предмет соблюдения предельной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продукты.