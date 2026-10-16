В Алматы осудили организатора схемы с фиктивными счетами-фактурами на 245 млн теңге

Счета-фактуры есть, а товаров и работ за ними нет. На такой схеме группа в Алматы, по данным следствия, уклонялась от уплаты налогов, и бюджет недополучил 245 млн теңге. Суд признал виновными двоих, организатора и его пособника. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда.

Фиктивные счета-фактуры выписывали так, будто товары отгрузили, а работы и услуги выполнили. Такие документы позволяют показать расходы, которых на самом деле не было, и заплатить меньше налогов.

Ущерб государству признали особо крупным.

Дело зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований прокуратуры Алматы, ход следствия сопровождал процессуальный прокурор.

Обоих подсудимых осудили по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса, она касается выписки счетов-фактур без реального выполнения работ или поставки товаров.