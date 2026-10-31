В Алматы проходят премьерные показы оперы «Тоска»

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая (Казахстан) проходят премьерные показы оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке всемирно известного итальянского режиссера Стефано Пода.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, приветствуя участников премьеры, подчеркнул значимость культурного сотрудничества двух стран.

«Итальянское оперное искусство – не музыкальный экспонат. Это живое искусство, способное ставить острые вопросы о власти, свободе и человеческом достоинстве. Это искусство, у которого по-прежнему есть будущее – будущее, которое Италия и Казахстан стремятся строить вместе», – отметил Посол.



Месяц назад в Астане министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу со Стефано Пода. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития культурного сотрудничества и реализации совместных творческих проектов.

Впервые в истории Казахского национального театра оперы и балета имени Абая реализован масштабный международный проект в рамках творческого сотрудничества с Королевским театром Реджо в Турине (Италия) – одним из старейших оперных театров Европы, основанным в 1740 году. Ранее спектакль был представлен на сценах театра Реджо в Италии и Большого театра России. Теперь его новое сценическое прочтение увидели казахстанские зрители.

Стефано Пода выступил не только режиссером-постановщиком, но и хореографом, художником по сценографии, костюмам и свету. Его авторская концепция объединила музыку, пластику и современные сценические технологии. В оформлении спектакля использованы 3D-проекции и более трех тысяч элементов костюмов, созданных в Турине специально для этой постановки.

Главные партии исполнили солистка театра оперы и балета имени Абая Евгения Смольянина (Флория Тоска), Нуржан Бажекенов и Балуан Беркенов (Марио Каварадосси), а также народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов (барон Скарпиа).

Главный дирижер-постановщик – Нуржан Байбусинов, главный хормейстер – Алия Темирбекова.

Опера «Тоска», созданная Джакомо Пуччини на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по драме Викторьена Сарду, повествует о трагической любви, предательстве и самопожертвовании на фоне политических событий в Риме 1800 года.

Впервые представленная в Риме в 1900 году, опера вошла в золотой фонд мирового музыкального искусства. Новая постановка стала очередным этапом в истории сценического воплощения этого произведения в Казахстане.