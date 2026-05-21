В Алматы ребенок едва не выпал из окна на 6 этаже

Спасатели предотвратили падение ребёнка из окна.

Фото: МЧС РК

В микрорайоне Мадениет Алатауского района Алматы, в шестиэтажном жилом доме возникла угроза падения ребёнка из окна квартиры, расположенной на 6-ом этаже.

На место оперативно прибыли спасатели. С помощью автолестницы сотрудники МЧС спасли ребёнка, находившегося у открытого окна. В момент происшествия дверь квартиры была заперта, а родители отсутствовали дома.

Спасённый ребёнок, примерно 5-летнего возраста, был передан сотрудникам полиции.

МЧС напоминает родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра и устанавливайте на окна специальные защитные устройства.

