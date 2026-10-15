В Алматы реконструировали систему водоснабжения для 15 тысяч жителей

В Наурызбайском районе Алматы завершили реконструкцию водопроводной площадки по адресу: улица Аскарова, 33/2. Объект обеспечивает водоснабжение около 15 тысяч жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов. Об этом сообщили в городском управлении энергетики и водоснабжения.

В рамках реконструкции построили новую насосную станцию второго подъёма, оснащённую пятью насосами: тремя рабочими и двумя резервными. Также обновили два резервуара чистой воды общей вместимостью 2 тысячи кубометров, инженерные сети и установили современную систему автоматического контроля.

Кроме того, реконструировали здание служебных помещений с трансформаторной подстанцией, построили новый контрольно-пропускной пункт и модернизировали системы электроснабжения, наружного освещения и безопасности.

Объект уже введён в эксплуатацию.

Как отметили в управлении, проведённая модернизация позволит поддерживать стабильное давление в водопроводной сети, особенно в периоды повышенного водопотребления, и снизить риск перебоев с подачей воды.