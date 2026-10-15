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В Алматы впервые провели операции при раке легкого с помощью робота

15 Октября 2026, 16:58
АВТОР
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Минздрав РК 15 Октября 2026, 16:58
15 Октября 2026, 16:58
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Фото: Минздрав РК

Хирурги Алматинского онкологического центра впервые прооперировали рак легкого, управляя роботом. Две такие операции заняли около двух с половиной часов каждая.

Рядом с алматинскими врачами стоял опытный наставник. Профессор Сюй Шидун из Китая оперирует опухоли грудной клетки больше 35 лет, на его счету свыше 3 тысяч таких операций. Он руководит отделением торакальной хирургии Онкологической больницы Харбинского медицинского университета и приехал в Алматы на мастер-класс.

Для пациента разница заметная. Вместо большого разреза робот работает через несколько небольших, а хирург видит все в объемном 3D-изображении и управляет очень точными инструментами.

По словам врачей, при подходящих показаниях после такой операции человек теряет меньше крови, меньше страдает от боли и быстрее встает на ноги.

После операций хирурги вместе с китайским профессором разобрали, кому подходят роботические операции и как избежать осложнений.

Сам робот в центре не новичок. С его помощью здесь уже сделали больше 20 операций при опухолях в брюшной полости и малом тазу, теперь очередь дошла до легких.

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