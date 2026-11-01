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  • В «Алтын-Эмеле» обсудили развитие экотуризма и усиление охраны природных территорий

В «Алтын-Эмеле» обсудили развитие экотуризма и усиление охраны природных территорий

Министр экологии Алибек Куантыров ознакомился с работой национального парка и встретился с его сотрудниками.

1 Ноября 2026, 11:12
АВТОР
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Министерство экологии и природных ресурсов РК 1 Ноября 2026, 11:12
1 Ноября 2026, 11:12
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Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Алибек Куантыров в ходе рабочей поездки в область Жетісу посетил государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель». Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Глава министерства ознакомился с состоянием территории парка и посетил его центральный офис в селе Басши. В ходе встречи рассмотрели вопросы охраны природных территорий, сохранения животного мира и проведения научного мониторинга.

Особое внимание уделили защите обитающих в парке куланов, джейранов и архаров. Среди основных задач сотрудников — учет численности животных, наблюдение за их перемещениями, сохранение естественной среды обитания и предупреждение браконьерства.

Также участники встречи обсудили развитие экологического туризма. Речь шла о создании комфортных условий для посетителей, улучшении туристической инфраструктуры и развитии маршрутов с учетом необходимости сохранения уникальной природы национального парка.

Министр встретился с сотрудниками учреждения, выслушал их предложения и обсудил условия труда специалистов, организацию охраны территории и предстоящие задачи. Он отметил важность ежедневной работы работников парка в деле сохранения природного наследия Казахстана.

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