В Аркалыке после модернизации открыт железнодорожный вокзал

В городе Аркалык Костанайской области после модернизации открыт железнодорожный вокзал.

Отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения, модернизированы системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Фасад облицован фиброцементными панелями. Для внутренней отделки использованы долговечные, пожаробезопасные и легкомоющиеся материалы отечественного производства.

Смонтированы современные подвесные потолки, напольное покрытие выполнено из керамогранита. Для пассажиров оборудованы комфортные залы ожидания, обновлены билетные кассы, комнаты матери и ребенка, санитарные помещения.

Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан: создана безбарьерная среда и необходимая инфраструктура.

Благоустроены привокзальная территория и пассажирский перрон.

На объекте внедрены современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров.

Обустроены новые эвакуационные выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Установлены комфортная мебель и технологическое оборудование.

В Костанайской области в программу модернизации вошли шесть железнодорожных вокзалов.

Работы завершены на вокзалах станций Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная. На вокзале станции Костанай продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство территории и пассажирского перрона.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Программа модернизации железнодорожных вокзалов реализуется АО «НК «Қазақстан темір жолы» за счет собственных средств при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и местных исполнительных органов.

Кроме того, для повышения транспортной доступности региона АО «Пассажирские перевозки» назначило новый пассажирский поезд №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык».

Ранее перевозки по данному маршруту осуществлял только частный перевозчик.

Поезд сформирован из шести новых вагонов производства RWS Wagon 2025 года — трех купейных и трех плацкартных.

Вместимость состава превышает 250 пассажиров. Вагоны оснащены системами кондиционирования, современными средствами безопасности, USB-портами, электрическими розетками и индивидуальным освещением. Поезд курсирует через день по маршруту Астана (вокзал Нурлы жол) – Жалтыр – Атбасар – Жаксы – Есиль – Державинская – Аркалык.

Также в поезде № 225/226 «Нурлы жол – Аркалык» запущен спутниковый интернет на базе технологии Starlink. На этапе запуска услуга будет предоставляться пассажирам бесплатно на всем пути следования, обеспечивая доступ к социальным сетям, мессенджерам, видеосервисам, рабочим платформам и другим интернет-ресурсам. Билеты можно приобрести на официальном сайте bilet.railways.kz, в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»