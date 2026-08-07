В Аркалыке после модернизации открыт железнодорожный вокзал
В ходе реконструкции обновлено трехэтажное здание вокзала. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. м.
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В городе Аркалык Костанайской области после модернизации открыт железнодорожный вокзал.
Отремонтированы кровля, фасад и внутренние помещения, модернизированы системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Фасад облицован фиброцементными панелями. Для внутренней отделки использованы долговечные, пожаробезопасные и легкомоющиеся материалы отечественного производства.
Смонтированы современные подвесные потолки, напольное покрытие выполнено из керамогранита. Для пассажиров оборудованы комфортные залы ожидания, обновлены билетные кассы, комнаты матери и ребенка, санитарные помещения.
Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан: создана безбарьерная среда и необходимая инфраструктура.
Благоустроены привокзальная территория и пассажирский перрон.
На объекте внедрены современные системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров.
Обустроены новые эвакуационные выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Установлены комфортная мебель и технологическое оборудование.
В Костанайской области в программу модернизации вошли шесть железнодорожных вокзалов.
Работы завершены на вокзалах станций Аркалык, Аманкарагай, Кушмурун и Железорудная. На вокзале станции Костанай продолжаются строительно-монтажные и отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство территории и пассажирского перрона.
Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
Программа модернизации железнодорожных вокзалов реализуется АО «НК «Қазақстан темір жолы» за счет собственных средств при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и местных исполнительных органов.
Кроме того, для повышения транспортной доступности региона АО «Пассажирские перевозки» назначило новый пассажирский поезд №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык».
Ранее перевозки по данному маршруту осуществлял только частный перевозчик.
Поезд сформирован из шести новых вагонов производства RWS Wagon 2025 года — трех купейных и трех плацкартных.
Вместимость состава превышает 250 пассажиров. Вагоны оснащены системами кондиционирования, современными средствами безопасности, USB-портами, электрическими розетками и индивидуальным освещением. Поезд курсирует через день по маршруту Астана (вокзал Нурлы жол) – Жалтыр – Атбасар – Жаксы – Есиль – Державинская – Аркалык.
Также в поезде № 225/226 «Нурлы жол – Аркалык» запущен спутниковый интернет на базе технологии Starlink. На этапе запуска услуга будет предоставляться пассажирам бесплатно на всем пути следования, обеспечивая доступ к социальным сетям, мессенджерам, видеосервисам, рабочим платформам и другим интернет-ресурсам. Билеты можно приобрести на официальном сайте bilet.railways.kz, в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».
Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
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