В Астане хотят изменить систему помощи детям с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с госорганами и акиматом Астаны вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внедрении новой модели оказания специальных социальных услуг, передает BAQ.KZ.

Речь идет о пилотном проекте так называемой "комбинированной модели", которая предполагает более гибкий и индивидуальный подход к работе с детьми с инвалидностью.

Помощь на дому и занятия в центрах

Согласно проекту, родители больше не будут вынуждены выбирать между услугами соцработника на дому и посещением специализированных центров.

Новая модель позволит совмещать оба формата. Специалисты смогут продолжать заниматься с ребенком дома, а также семья получит возможность посещать реабилитационные кабинеты и специализированные центры.

Предполагается, что дети смогут заниматься с логопедами, психологами и дефектологами, а также общаться со сверстниками.

Авторы инициативы считают, что такой подход позволит сохранить для ребенка привычную семейную среду и одновременно обеспечить доступ к современным методикам коррекции и оборудованию.

Кроме того, к реализации проекта планируют привлекать организации негосударственного сектора на основе лицензирования. По мнению разработчиков, это даст семьям больше возможностей выбирать специалистов и центры.

Пилотный проект в Астане

Реализация проекта возложена на акимат Астаны. Местные власти определят список центров-участников и обеспечат финансирование за счет бюджета города.

Ожидается, что результаты пилотного проекта в дальнейшем помогут изменить национальное законодательство, обновить нормативы и пересмотреть систему тарифов на специальные социальные услуги по всей стране.

Сейчас проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения.