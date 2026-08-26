В Астане может появиться Казахстанско-китайская школа искусственного интеллекта
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов поручил Правительству проработать вопрос создания в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.
Президент подчеркнул, что подготовку специалистов в сфере новых технологий необходимо начинать еще на уровне школьного образования.
По его словам, система подготовки кадров должна быть выстроена как единая вертикаль – от школы до высшего образования.
«Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль», – сказал Президент.
Глава государства также обратил внимание на возраст учащихся в школах. В частности, он поднял вопрос о целесообразности обучения 18-летних подростков в школах, как это происходит в НИШ и частных образовательных учреждениях.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость учитывать особенности развития современных детей и поручил министерству рассмотреть этот вопрос и при необходимости предложить варианты решения.
При этом Президент подчеркнул, что Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования для всей страны.
В сентябре в Казахстане откроется Университет искусственного интеллекта. Однако, по мнению Токаева, для подготовки специалистов этого недостаточно.
«Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий», – заявил Глава государства.
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