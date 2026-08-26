В Астане может появиться Казахстанско-китайская школа искусственного интеллекта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов поручил Правительству проработать вопрос создания в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.

Президент подчеркнул, что подготовку специалистов в сфере новых технологий необходимо начинать еще на уровне школьного образования.

По его словам, система подготовки кадров должна быть выстроена как единая вертикаль – от школы до высшего образования.

«Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль», – сказал Президент.

Глава государства также обратил внимание на возраст учащихся в школах. В частности, он поднял вопрос о целесообразности обучения 18-летних подростков в школах, как это происходит в НИШ и частных образовательных учреждениях.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость учитывать особенности развития современных детей и поручил министерству рассмотреть этот вопрос и при необходимости предложить варианты решения.

При этом Президент подчеркнул, что Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования для всей страны.

В сентябре в Казахстане откроется Университет искусственного интеллекта. Однако, по мнению Токаева, для подготовки специалистов этого недостаточно.