В Астане на две недели ограничат движение на одном из проспектов

В Астане вводятся временные ограничения дорожного движения в связи с ремонтными работами на проспекте Нурмахана Тлендиева. Частичное перекрытие затронет участок от улицы Баршын до транспортной развязки и продлится с 31 мая по 15 июня 2025 года.

На период проведения работ движение на данном отрезке будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на месте установят временные дорожные знаки и указатели.

Ограничения затронут как автомобилистов, так и пешеходов. В часы пик на прилегающих улицах возможно увеличение транспортной нагрузки.