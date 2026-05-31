В Астане на две недели ограничат движение на одном из проспектов
В Астане вводятся временные ограничения дорожного движения в связи с ремонтными работами на проспекте Нурмахана Тлендиева. Частичное перекрытие затронет участок от улицы Баршын до транспортной развязки и продлится с 31 мая по 15 июня 2025 года.
На период проведения работ движение на данном отрезке будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на месте установят временные дорожные знаки и указатели.
Ограничения затронут как автомобилистов, так и пешеходов. В часы пик на прилегающих улицах возможно увеличение транспортной нагрузки.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - говорится в сообщении.
