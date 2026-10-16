В Астане пьяные мужчины громили подъезды и устроили дебош

В Астане полиция задержала двух мужчин в возрасте 27 и 30 лет после выходок в подъездах жилых домов. Один громил лифт, другой снял трусы рядом с детской коляской. Кадры произошедшего показал департамент полиции столицы. По словам жильцов ЖК «Айбике», мужчина в состоянии опьянения пинал и ломал лифт, опрокинул детскую коляску, а затем попытался справить в неё нужду.

После этого он, как утверждают очевидцы, проник в чужую квартиру. Жильцам пришлось силой вывести незваного гостя. В департаменте полиции Астаны сообщили, что обоих мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение тишины. Кроме того, 30-летнего мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Закон и порядок — обязательное условие общественной безопасности. Любые противоправные действия влекут за собой ответственность, предусмотренную законом, — сообщили в полиции.

Обоих мужчин водворили в комнату временного задержания.