В Астане пьяные мужчины громили подъезды и устроили дебош
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В Астане полиция задержала двух мужчин в возрасте 27 и 30 лет после выходок в подъездах жилых домов. Один громил лифт, другой снял трусы рядом с детской коляской. Кадры произошедшего показал департамент полиции столицы. По словам жильцов ЖК «Айбике», мужчина в состоянии опьянения пинал и ломал лифт, опрокинул детскую коляску, а затем попытался справить в неё нужду.
После этого он, как утверждают очевидцы, проник в чужую квартиру. Жильцам пришлось силой вывести незваного гостя. В департаменте полиции Астаны сообщили, что обоих мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение тишины. Кроме того, 30-летнего мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Закон и порядок — обязательное условие общественной безопасности. Любые противоправные действия влекут за собой ответственность, предусмотренную законом, — сообщили в полиции.
Обоих мужчин водворили в комнату временного задержания.
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