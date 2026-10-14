В Астане разыграли первые медали чемпионата Казахстана по конькобежному спорту

В Астане завершился первый соревновательный день чемпионата Казахстана по конькобежному спорту. На дистанции 500 метров победителями стали Евгений Кошкин и Кристина Силаева.

Кошкин показал результат 35,20 секунды. Вторым финишировал Артур Галиев с результатом 35,39 секунды, третьим стал Никита Важенин, показавший 36,04 секунды.

У женщин на 500 метрах первое место заняла Кристина Силаева с результатом 38,28 секунды. Серебро завоевала Кристина Шумекова, показавшая 38,822 секунды. Бронза у Алины Даурановой, ее результат 39,34 секунды.

Шумекова в этот же день выиграла дистанцию 3000 метров. Она преодолела ее за 4 минуты 14,93 секунды. Второй стала Елизавета Голубева с результатом 4:16,35, третьей Диана Бачурина, показавшая 4:45,04.

На дистанции 5000 метров среди мужчин чемпионом Казахстана стал Вадим Якубовский. Его результат 6 минут 41,19 секунды.

Второе место занял Андрей Зуев с результатом 6:55,56, третье Абылайхан Кайыргазы, показавший 6:58,19.

В женском командном спринте победила сборная Северо-Казахстанской области с результатом 1:34,14. Команда Астаны стала второй с результатом 1:35,09, Павлодарской области третьей с 1:35,91.

У мужчин золото командного спринта завоевала Костанайская область с результатом 1:24,10. Серебро у Астаны, показавшей 1:24,59, бронза у Алматы с результатом 1:27,03.

Чемпионат Казахстана продлится до 15 октября. По его итогам будет формироваться национальная сборная для участия в предстоящих этапах Кубка мира.