В Атырау шкаф упал на ребенка в детском саду
Инцидент произошёл 3 апреля, ребёнок получил лёгкие травмы
В детском саду «Kemel Kids» произошёл инцидент - на ребёнка упал шкаф, проводится проверка, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в администрации учреждения, происшествие случилось 3 апреля 2026 года.
По их данным, дети забрались на стеллаж, в результате чего мебель опрокинулась, и часть шкафа упала на ребёнка, сидевшего на полу.
Ребёнок получил лёгкие травмы.
Во время инцидента воспитатели находились рядом и оперативно оказали первую медицинскую помощь. После этого ребёнок почувствовал себя лучше и продолжил игру.
«О случившемся сразу сообщили родителям», - отметили в детском саду.
Позже ребёнок прошёл обследование в травмпункте. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей левой грудной клетки. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
5 апреля администрация учреждения принесла извинения родителям и заявила о готовности оказать необходимую медицинскую помощь.
Отец ребёнка отнёсся к ситуации с пониманием. После инцидента стеллаж закрепили к стене, а родителям предоставили круглосуточный доступ к системе видеонаблюдения.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку по данному факту. В отношении ответственных воспитателей применены строгие дисциплинарные меры.
