В Астане водитель автобуса получил срок за смертельный наезд на пешехода

В Астане водителя автобуса приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы за ДТП, в котором погибла 57-летняя женщина. Во время движения мужчина разговаривал по мобильному телефону и сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

От полученных тяжёлых травм женщина скончалась в больнице.

В суде государственный обвинитель представил доказательства, полностью подтвердившие вину водителя.

Помимо лишения свободы, осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение пяти лет.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Астаны призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве также напоминают, что использование мобильного телефона во время управления транспортным средством отвлекает внимание и может привести к трагическим последствиям.