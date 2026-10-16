В Астане водитель автобуса получил срок за смертельный наезд на пешехода
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В Астане водителя автобуса приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы за ДТП, в котором погибла 57-летняя женщина. Во время движения мужчина разговаривал по мобильному телефону и сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
От полученных тяжёлых травм женщина скончалась в больнице.
В суде государственный обвинитель представил доказательства, полностью подтвердившие вину водителя.
Помимо лишения свободы, осуждённому запретили управлять транспортными средствами в течение пяти лет.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура Астаны призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве также напоминают, что использование мобильного телефона во время управления транспортным средством отвлекает внимание и может привести к трагическим последствиям.
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