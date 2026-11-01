В Астане водителя арестовали на 10 суток за оскорбительную надпись

В Астане водителю Toyota Camry назначили 10 суток административного ареста за размещение на автомобиле надписи оскорбительного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

По материалам дела, инцидент произошел 28 октября около 21:00 на одной из автозаправочных станций столицы. Мужчина разместил на своей машине надпись, которую могли видеть окружающие.

Видео с автомобилем появилось на странице Zhaloby.Astana в Instagram и привлекло внимание пользователей соцсети. Суд расценил поступок водителя как проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка.

31 октября специализированный суд по административным правонарушениям признал мужчину виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 434 КоАП РК. Ему назначили 10 суток административного ареста.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до десяти суток. При выборе наказания суд учел характер правонарушения, личность виновного, а также его поведение до и после произошедшего.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.