В Атырау наградили деятелей сферы культуры

В Атырау в честь Дня работников культуры и искусства чествовали представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов вручил государственные награды деятелям искусства. Орденом «Құрмет» за значительный вклад в развитие культуры награждена дирижер Академического оркестра казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Рахиля Ергалиева, которая работает в оркестре с августа 1990 года. Трудовую деятельность Р. Ергалиева начала в качестве артистки оркестра. За годы работы проявила себя как талантливая исполнительница, в совершенстве овладевшая тонкостями музыкального искусства.

Звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоен заместитель руководителя Атырауского центра народного творчества Габит Кайрекешев.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1993 году в городском акимате. В разные годы занимал руководящие должности в сфере культуры, в том числе возглавлял Дворец культуры имени Курмангазы.

Обращаясь к представителям сферы культуры, Серик Шапкенов отметил особую роль искусства в духовном развитии общества.

- Культура - это духовное ядро нации, отражение истории и самобытности народа. Труд людей, сохраняющих и передающих культурное наследие будущим поколениям, заслуживает особого уважения. Служение культуре - это служение нации. Жизненный путь сегодняшних лауреатов является ярким примером преданности искусству и добросовестного труда, - сказал глава региона.

В завершение встречи аким области пожелал артистам дальнейших успехов и новых достижений.