В Атырау уже на следующей неделе планируют начать реконструкцию проспекта Сатпаева и улицы Студенческой. Работы охватят 3,5 км и территорию площадью около 42 тысяч квадратных метров, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривает обновление пространства от фасадов зданий до проезжей части. На участке появятся пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, теневые конструкции, фонтаны и новые остановочные павильоны.

Отдельный блок работ связан с озеленением.

До завершения благоустройства инженерные коммуникации и кабельные линии намерены перенести под землю. Власти рассчитывают сделать это заранее, чтобы после укладки нового покрытия не пришлось повторно вскрывать территорию.

Мы не должны упускать нынешний строительный сезон. Работы необходимо начать уже на следующей неделе и вести одновременно на нескольких участках. Если собственных ресурсов подрядчика недостаточно, привлекайте опытные субподрядные организации, которые реализовывали подобные проекты в Астане и Алматы. Также все инженерные коммуникации и кабельные линии должны быть перенесены под землю до завершения благоустройства. Необходимо заранее решить этот вопрос совместно с проектировщиками, чтобы впоследствии не вскрывать новое покрытие, - сказал аким Атырауской области Болат Акчулаков.

Для проекта привлекут специалистов АО «КазДорНИИ». Они исследуют грунтовые воды, после чего планируется разработать требования к строительству дорог с учетом солености почв.

Работы хотят вести сразу на нескольких участках. Срок завершения реконструкции и стоимость проекта в сообщении не указаны.