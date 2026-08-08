В Азербайджане с начала года предотвратили 11 ранних браков
Для предотвращения таких случаев проводится координация с профильными структурами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За первые семь месяцев 2026 года в Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей поступило 14 обращений, связанных с возможными случаями ранних браков.
Как рассказали в Госкомитете, после рассмотрения обращений и совместной работы с соответствующими государственными органами удалось предотвратить 11 ранних браков.
В ведомстве отметили, что подобные обращения находятся на особом контроле, а для предотвращения таких случаев проводится координация с профильными структурами.
Для сравнения, в 2025 году Госкомитет и подведомственные ему Центры поддержки детей и семей провели проверки по 60 сообщениям о возможных ранних браках. В результате совместных мер удалось предотвратить 41 такой случай, еще 12 фактов не подтвердились.
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге