В Азербайджане с начала года предотвратили 11 ранних браков

За первые семь месяцев 2026 года в Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей поступило 14 обращений, связанных с возможными случаями ранних браков.

Как рассказали в Госкомитете, после рассмотрения обращений и совместной работы с соответствующими государственными органами удалось предотвратить 11 ранних браков.

В ведомстве отметили, что подобные обращения находятся на особом контроле, а для предотвращения таких случаев проводится координация с профильными структурами.

Для сравнения, в 2025 году Госкомитет и подведомственные ему Центры поддержки детей и семей провели проверки по 60 сообщениям о возможных ранних браках. В результате совместных мер удалось предотвратить 41 такой случай, еще 12 фактов не подтвердились.