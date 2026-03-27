В Баку из-за интенсивных дождей произошло подтопление частных домов в Бинагадинском и Сураханском районах города. В результате спасателям пришлось эвакуировать жителей, оказавшихся в затруднительном положении, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о подтоплении поступила на горячую линию «112». После этого на место были направлены силы Службы спасения особого риска.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Также были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей.

В настоящее время специалисты продолжают мониторинг ситуации в подтопленных районах.