В Астане в день внеочередных выборов депутатов маслихатов родились 26 младенцев. Пока жители города делали свой выбор на избирательных участках, в столичных роддомах десятки семей встретили новорождённых и пережили радостный момент.

По данным медицинских организаций города, среди новорождённых 15 девочек и 11 мальчиков. Пока на избирательных участках шло голосование, столичные семьи встречали малышей.

Врачи и медицинские работники родовспомогательных организаций столицы продолжают круглосуточно оказывать необходимую медицинскую помощь будущим матерям и новорождённым.

В Астане вопросам охраны здоровья матери и ребёнка уделяется особое внимание. В столице продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, а также новорождённым.