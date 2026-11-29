В день выборов депутатов маслихатов в Астане родились 26 малышей
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В Астане в день внеочередных выборов депутатов маслихатов родились 26 младенцев. Пока жители города делали свой выбор на избирательных участках, в столичных роддомах десятки семей встретили новорождённых и пережили радостный момент.
По данным медицинских организаций города, среди новорождённых 15 девочек и 11 мальчиков. Пока на избирательных участках шло голосование, столичные семьи встречали малышей.
Врачи и медицинские работники родовспомогательных организаций столицы продолжают круглосуточно оказывать необходимую медицинскую помощь будущим матерям и новорождённым.
В Астане вопросам охраны здоровья матери и ребёнка уделяется особое внимание. В столице продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи женщинам во время беременности и родов, а также новорождённым.
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