В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялось заседание круглого стола, посвященное разъяснению проекта новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, известные ученые, представители экспертного сообщества.

Участники обсудили важные положения проекта Конституции, вопросы укрепления суверенитета и общественного согласия, развитие механизмов диалога, а также роль образования и науки в формировании человеческого капитала страны.

Ректор ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков в своем выступлении отметил:

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что Основной закон имеет для нашего народа историческое и судьбоносное значение. Время не стоит на месте. Казахстанское общество, как и окружающий нас мир, переживает масштабные изменения. Развитие общественных отношений, политической системы и социальной структуры выдвигает новые требования. В таких условиях внесение изменений в Конституцию является велением времени и закономерным явлением. Этот шаг соответствует интересам народа, укрепляет связь между государством и обществом и определяет новый этап развития страны. В новом проекте Конституции особенно важно, что среди стратегических направлений прямо названы развитие образования, науки и человеческого капитала»,- подчеркнул академик Ерлан Сыдыков.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан VIII созыва Дархан Кыдырали сказал, что Конституцию можно рассматривать в нескольких аспектах.

«Первый — это концепция «Адал азамат», о которой говорит Глава государства. Человек - как главный капитал. Такие понятия, как свобода личности, свобода слова, честь и достоинство человека, его личная неприкосновенность, получили яркое отражение в Конституции. Человек выдвигается вперёд как главное богатство. Право человека на образование, его научный потенциал, ценности брака и семьи, в целом человеческие качества — всё это нашло отражение в данной Конституции, что действительно радует», - сказал спикер в своем выступлении.

Председатель республиканского совета медиации АНК Шерзот Пулатов уделил внимание роли Народного совета Казахстана:

«В Конституцию внесён ряд изменений, направленных на дальнейшее укрепление общественного согласия. В проекте новой Конституции появился новый общественный институт — Народный совет Казахстана. Его роль является особой. Можно сказать, что создание Народного совета Казахстана, а также объединённая работа в его рамках Национального курултая и всех структур Ассамблеи стали прочной основой для укрепления нашего единства», - отметил спикер.

Доктор социологических наук, директор Института актуальной политики Сергей Коновалов считает, что нынешние конституционные изменения выведут сферу образования на качественно новый уровень. По мнению профессора, включение ценностей образования и науки в преамбулу проекта Конституции является важным шагом, который, с одной стороны, подчёркивает преемственность государственности в контексте Великой степи, а с другой — чётко обозначает стратегические приоритеты.

В завершение встречи участники провели дискуссию о перспективах развития казахстанского общества в свете новых конституционных реформ.