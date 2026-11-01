В Германии молодежь вышла на протесты с требованием отставки Мерца

В Германии в ряде городов проходят молодежные протесты с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Акции движения «Поколение Z решает» были запланированы примерно в 30 городах страны.

По данным Bild, демонстрации состоялись в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге. По информации немецких СМИ, в отдельных акциях участвовали от двух до пяти-шести тысяч человек. Некоторые протестующие держали плакаты с надписью «Мерц должен уйти».

Участники выступают против сокращения расходов на образование, роста стоимости жизни и арендной платы, а также возможного возвращения обязательной военной службы. Они призывают направлять больше средств на школы и социальную сферу.

В большинстве городов акции проходили относительно спокойно. Однако в Нюрнберге и Штутгарте протестующие использовали фейерверки и дымовые шашки. В Кёльне полиция распорядилась прекратить демонстрацию после провокаций, сокрытия лиц участниками и применения пиротехники.

По данным издания Bild, общее число участников протестов по всей Германии составило около 160 тысяч человек.