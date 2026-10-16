В Халық Кеңесі обсудили с представителями ЕС конституционные реформы Казахстана

Конституционные изменения в Казахстане и работа нового института Халық Кеңесі стали главной темой встречи его руководства с представителями Европейского союза.

В переговорах участвовали специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич.

Европейской стороне рассказали, как после конституционной реформы выстраивается работа Халық Кеңесі и какие задачи перед ним поставлены. В центре внимания оказались общественный диалог, взаимодействие с регионами, этнокультурными объединениями и развитие гражданских инициатив.

Отдельно обсудили состав самого Халық Кеңесі. Представители ЕС отметили участие женщин, молодежи и граждан с особыми потребностями, а также широкий региональный и профессиональный состав.

По итогам встречи европейская сторона заявила об интересе международного сообщества к конституционным реформам в Казахстане и выразила готовность продолжать сотрудничество с казахстанской стороной.