В Халық Кеңесі обсудили с представителями ЕС конституционные реформы Казахстана
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Конституционные изменения в Казахстане и работа нового института Халық Кеңесі стали главной темой встречи его руководства с представителями Европейского союза.
В переговорах участвовали специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич.
Европейской стороне рассказали, как после конституционной реформы выстраивается работа Халық Кеңесі и какие задачи перед ним поставлены. В центре внимания оказались общественный диалог, взаимодействие с регионами, этнокультурными объединениями и развитие гражданских инициатив.
Отдельно обсудили состав самого Халық Кеңесі. Представители ЕС отметили участие женщин, молодежи и граждан с особыми потребностями, а также широкий региональный и профессиональный состав.
По итогам встречи европейская сторона заявила об интересе международного сообщества к конституционным реформам в Казахстане и выразила готовность продолжать сотрудничество с казахстанской стороной.
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