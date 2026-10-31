В Индии мужчина напал на учениц школы с бензопилой, две девочки пострадали

В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина проник в школьный класс и напал на двух учениц с механической бензопилой. Обе девочки получили ранения.

Как передает The Indian Express, инцидент произошёл в одной из школ округа Анантапур. Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девочка получила серьёзные травмы шеи и живота. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.

По предварительным данным полиции, задержанный приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в учебном заведении сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотив нападения и характер отношений между подозреваемым и девочкой.