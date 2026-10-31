В Индии мужчина напал на учениц школы с бензопилой, две девочки пострадали
Подозреваемого задержали. Обстоятельства и мотив происшествия выясняются.
31 Октября 2026, 19:43
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31 Октября 2026, 19:4331 Октября 2026, 19:43
129Фото: Pixabay.com
В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина проник в школьный класс и напал на двух учениц с механической бензопилой. Обе девочки получили ранения.
Как передает The Indian Express, инцидент произошёл в одной из школ округа Анантапур. Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девочка получила серьёзные травмы шеи и живота. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.
По предварительным данным полиции, задержанный приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в учебном заведении сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотив нападения и характер отношений между подозреваемым и девочкой.
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