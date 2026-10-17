В Италии из-за технического сбоя отменили почти 200 авиарейсов

Техническая неисправность в системе управления воздушным движением Италии привела к массовым задержкам и отменам рейсов. Проблемы затронули аэропорты по всей стране, а также самолёты, пролетающие над итальянской территорией. Сбой произошёл в сети передачи данных, которую использует служба управления воздушным движением ENAV.

Чтобы обеспечить безопасность полётов, с 6:00 по местному времени диспетчеры сократили пропускную способность воздушного пространства примерно на 50%. Власти исключили кибератаку и саботаж. По данным аналитической компании Cirium, к середине утра отменили 192 рейса. Вовремя вылетел лишь 31% самолётов из итальянских аэропортов.

Особенно сложная ситуация сложилась в Милане и Риме, где по расписанию отправились 25% и 28% рейсов соответственно. Позже ENAV восстановила работу системы с помощью резервной спутниковой сети. Сначала она обеспечила около 75% обычной пропускной способности, после чего служба сообщила о полном восстановлении работы.