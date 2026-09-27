В Карагандинской области установили 19 мобильных постов для борьбы со скотокрадством

В Карагандинской области с 25 сентября начали работу 19 мобильных блокпостов на республиканских и областных автодорогах.

Как сообщает полиция, посты установлены для усиления контроля за перевозкой скота и мясной продукции, а также предупреждения и пресечения скотокрадства. На них полицейские проверяют транспорт и документы, подтверждающие происхождение груза и законность его перевозки.

Если необходимых документов нет либо они вызывают вопросы, транспорт доставляют в территориальный отдел полиции для проверки, установления происхождения груза и его владельца.

По словам заместителя начальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Мейиржана Сламбекова, мобильные посты позволяют контролировать основные направления перемещения скота и мясной продукции.

В прошлом году на одном из таких постов возле Темиртау полицейские обнаружили 46 лошадей, похищенных в Акмолинской области. Всего в прошлом году на мобильных постах выявили восемь фактов скотокрадства.

С начала 2026 года в Карагандинской области зарегистрировано 25 фактов хищения скота, 14 из них раскрыты. Кроме того, полиция пресекла деятельность четырех преступных групп, специализировавшихся на подобных преступлениях.

Одну из групп задержали в июле сотрудники криминальной полиции в ходе специальной операции. В нее входили три человека. Следствие установило их причастность к семи фактам скотокрадства. Уголовное дело уже направлено в суд.

Мобильные блокпосты будут работать до наступления зимы. В полиции напоминают, что при перевозке скота и мясной продукции необходимо иметь документы, подтверждающие их происхождение и законность перевозки.