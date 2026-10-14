В Казахстане число вакансий на Enbek.kz превысило 1 млн: какие специальности наиболее востребованы

За девять месяцев 2026 года работодатели Казахстана разместили на электронной бирже труда Enbek.kz более 1 млн вакансий. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было опубликовано 978 тыс. предложений о работе.

Наибольший рост активности работодателей пришёлся на сентябрь. За месяц на платформе появилось 254 тыс. вакансий — почти вдвое больше, чем в августе. Увеличение числа предложений отмечено в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности и транспортной сфере.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, больше всего вакансий за отчётный период пришлось на сферу образования — 26,3%. Далее следуют прочие виды услуг (13%), здравоохранение и социальное обслуживание (8,5%), обрабатывающая промышленность (7,2%) и государственное управление (6,8%).

По регионам лидируют Астана с долей 8,7% от общего числа вакансий и Алматы — 8,4%. В Карагандинской области опубликовано 6,8% предложений, в Туркестанской области — 6,7%, в Павлодарской — 6,3%.

Большинство работодателей искали специалистов среднего уровня квалификации — на них пришлось 42,1% вакансий. Ещё 32,7% предложений предназначены для высококвалифицированных специалистов, а 25,2% — для работников без специальной квалификации.

Среди наиболее востребованных профессий — медицинские сёстры, водители, воспитатели, учителя математики, бухгалтеры и повара. Также сохраняется спрос на социальных педагогов и школьных психологов.