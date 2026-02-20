В Казахстане действуют новые правила работы с проектами ГЧП
МНЭ РК опубликовало Реестр аккредитованных организаций в сфере ГЧП.
Сегодня 2026, 13:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:02Сегодня 2026, 13:02
66Фото: МНЭ РК
С 1 января 2026 года в Казахстане вступила в силу обязательная аккредитация юридических лиц, занимающихся консультативным сопровождением и экспертизой проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Это предусмотрено Законом «О ГЧП» и приказом Министерства национальной экономики, передаёт BAQ.KZ.
По итогам заседания Комиссии по аккредитации от 13 февраля 2026 года аккредитацию получили три организации. Свидетельства об аккредитации выданы заявителям в установленные законодательством сроки.
Реестр аккредитованных организаций ведется в электронной форме на официальном сайте Министерства национальной экономики РК. При этом свидетельство об аккредитации считается действительным только при наличии сведений о компании в Реестре.
Государственные органы при привлечении консультантов и экспертов к проектам ГЧП обязаны проверять актуальность их свидетельств через указанный Реестр. Публикация сведений обеспечивает юридическую силу выданных документов и официальное допущение организаций к работе над проектами ГЧП.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось
- Зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге — Минспорта