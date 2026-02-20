С 1 января 2026 года в Казахстане вступила в силу обязательная аккредитация юридических лиц, занимающихся консультативным сопровождением и экспертизой проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Это предусмотрено Законом «О ГЧП» и приказом Министерства национальной экономики, передаёт BAQ.KZ.

По итогам заседания Комиссии по аккредитации от 13 февраля 2026 года аккредитацию получили три организации. Свидетельства об аккредитации выданы заявителям в установленные законодательством сроки.

Реестр аккредитованных организаций ведется в электронной форме на официальном сайте Министерства национальной экономики РК. При этом свидетельство об аккредитации считается действительным только при наличии сведений о компании в Реестре.

Государственные органы при привлечении консультантов и экспертов к проектам ГЧП обязаны проверять актуальность их свидетельств через указанный Реестр. Публикация сведений обеспечивает юридическую силу выданных документов и официальное допущение организаций к работе над проектами ГЧП.