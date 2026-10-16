В Казахстане хотят запретить строительство в зонах тектонических разломов

Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил усилить контроль за сейсмостойкостью зданий, обследовать объекты в сейсмоопасных регионах и завершить внедрение системы оповещения населения Mass Alert. Также власти намерены проработать запрет на строительство в зонах тектонических разломов и предгорных районах. Во время рабочей поездки в Алматы Бозумбаев посетил объекты гражданской защиты, ознакомился с системами сейсмологического мониторинга и оповещения населения, а также провёл совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На Южной базе оперативного назначения МЧС «Алатау» вице-премьер проверил готовность спасательных подразделений и специализированной пожарной части № 21 к чрезвычайным ситуациям.

В следующем году необходимо провести масштабные командно-штабные учения с выдвижением всех сил и средств. Важно проверить фактическую укомплектованность подразделений и их готовность к реагированию не только на бумаге, но и на практике, — отметил Бозумбаев.

На сейсмологической станции «Медео» вице-премьеру представили оборудование для мониторинга землетрясений и систему раннего оповещения. Затем Бозумбаев посетил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований. На его базе планируется создать совместный казахстанско-китайский центр, который займётся исследованиями, обменом сейсмологическими данными и совершенствованием систем раннего предупреждения.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы вице-премьер ознакомился с готовностью сил гражданской защиты. Он также посетил Единый контактный центр 109, который принял более 103,6 тыс. обращений, и пункт приёма пострадавшего населения на базе школы-гимназии № 105. Всего в Алматы предусмотрено 384 таких пункта, из которых 150 оснащены мобильными складами. По итогам поездки Бозумбаев провёл совещание в акимате Алматы с участием акима Дархана Сатыбалды и представителей профильных министерств.

На совещании отметили, что около 40% территории Казахстана относится к сейсмически опасным районам. С начала года в стране зарегистрировали более тысячи землетрясений. Восемь из них имели ощутимость 2–4 балла.

Нужны современные подходы в вопросах прогнозирования сейсмоопасности. Надо активно подключать к этой работе цифровые инструменты, — подчеркнул вице-премьер.

По итогам совещания он поручил усилить контроль за сейсмостойкостью зданий, обследовать объекты в сейсмоопасных регионах и сформировать цифровую базу рисков. Отдельно обозначена необходимость проработать запрет на строительство в зонах тектонических разломов и предгорных районах. МЧС совместно с заинтересованными госорганами поручено совершенствовать сейсмологический мониторинг, завершить внедрение системы Mass Alert и усилить подготовку населения к землетрясениям.

Кроме того, необходимо проработать финансирование разработки карт сейсмического районирования Туркестанской и Мангистауской областей, а также Тараза. Ещё одна задача — активизировать создание казахстанско-китайского центра исследований землетрясений.