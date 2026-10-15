В Казахстане искусственный интеллект будет прогнозировать задержки грузоперевозок

В Казахстане планируют использовать искусственный интеллект для прогнозирования возможных задержек грузоперевозок. Новые технологии позволят эффективнее управлять транспортными потоками и заранее выявлять риски. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов на VIII международном бизнес-форуме NEW SILK WAY в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, одним из ключевых инструментов цифровизации отрасли становится платформа Smart Data Transport. Она объединяет данные различных информационных систем транспортной отрасли и создает основу для внедрения технологий искусственного интеллекта.

К платформе уже подключен ряд отраслевых информационных систем. Сейчас продолжается работа по интеграции новых источников данных.

Как пояснил Тайжанов, искусственный интеллект позволит анализировать поступающую информацию, прогнозировать возможные задержки грузов и своевременно принимать меры для их предотвращения.

«Искусственный интеллект превращает этот поток данных в решения. Он прогнозирует задержки до того, как они случились, помогает рациональнее использовать инфраструктуру и своевременно реагировать на риски. Условие у нас одно: каждый проект должен давать измеримый эффект для перевозчика, пассажира и государства», – отметил Жанибек Тайжанов.

При этом вице-министр подчеркнул, что внедрение цифровых технологий должно приносить практическую пользу, а не ограничиваться модернизацией информационных систем.

«Не технология ради технологии, а результат», – подчеркнул он.

Казахстан также предлагает развивать международное сотрудничество в сфере транспортных технологий. В частности, речь идет об обмене готовыми решениями на основе искусственного интеллекта и их совместном тестировании на действующих участках международных транспортных коридоров.

Предполагается, что применение таких технологий позволит повысить предсказуемость доставки грузов, сократить риски задержек и улучшить управление транспортной инфраструктурой.