В Казахстане планируют изменить сроки выставления электронных счетов-фактур (ЭСФ) для бизнеса на рынке электроэнергии - теперь их будут оформлять позже, передает BAQ.KZ.

Вопрос обсудили на заседании проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством Серика Жумангарина.

Как отмечалось, действующие сроки не учитывают особенности работы балансирующего рынка электроэнергии. Фактические данные о потреблении формируются только после 20 числа следующего месяца.

Из-за этого участникам рынка приходится сначала выставлять счета на основе предварительных данных, а затем корректировать их.

С 2026 года ситуация усложняется тем, что исправленные счета требуют обязательного подтверждения со стороны получателя. Это создаёт дополнительные риски и неудобства.

В связи с этим предложено перенести срок выставления ЭСФ.

Теперь для оператора рынка и Единого закупщика он установлен до 27 числа месяца, следующего за расчётным.

Изменения планируется закрепить в Налоговом кодексе с применением с 1 января 2026 года.

Что это значит

Для бизнеса это означает, что счета за электроэнергию будут формироваться позже, но с более точными данными и без необходимости последующих исправлений.

Для обычных потребителей напрямую ничего не меняется — речь идёт о расчётах между участниками рынка, а не о квитанциях для населения.