В Казахстане могут изменить правила декретного отпуска: что известно
В Правительстве обсуждают пересмотр отпуска по уходу за ребенком для мужчин и изменение формата поддержки женщин после рождения ребенка
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане обсуждается возможность изменения подходов к предоставлению мужчинам отпуска по уходу за ребенком и государственной поддержке женщин в первые два года после рождения ребенка. В частности, предлагается пересмотреть формат поддержки и усилить обеспечение семей местами в детсадах и услугами нянь. Об этом стало известно на совещании по вопросам реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Рассмотрен вопрос целесообразности предоставления государством мужчинам отпуска по уходу за ребенком, а также возможности изменения вида поддержки женщин в течение двух лет в период ухода за ребенком. При этом обсуждались вопросы обеспечения местами в детских садах и решения проблемы нехватки нянь для детей раннего возраста», — говорится в сообщении Правительства.
Окончательные решения по этим предложениям пока не приняты.
Какие изменения готовят в системе соцподдержки
Изменение подходов к поддержке семей рассматривается в рамках реформы системы социальной помощи. На первом этапе Правительство планирует перевести 14 из 36 видов выплат на адресный принцип. Помощь будет предоставляться с учетом реальной нуждаемости граждан.
Кроме того, 13 видов социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, планируется объединить в четыре вида.
С начала 2027 года предлагается также внедрить принцип адресности в отношении отдельных мер поддержки ветеранов.
ИИ выявил нарушения при установлении инвалидности
На совещании министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал об использовании искусственного интеллекта при проверке данных людей с инвалидностью.
По данным Правительства, система выявила 167 случаев подделки медицинских документов, которые стали основанием для установления инвалидности. Материалы передали в правоохранительные органы.
Также выявлено 18 647 случаев совпадения данных разных людей.
Как будут информировать о социальных выплатах
С 1 октября казахстанцев начнут поэтапно информировать об изменениях условий назначения социальных выплат. Сообщения будут поступать через SMS, eGov Mobile и мобильные приложения банков.
Ранее сообщалось, что казахстанские женщины получили возможность оформлять декретные выплаты онлайн.
Самое читаемое
- Актюбинский предприниматель запустил производство натурального мороженого
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 сентября
- Семь дней празднования: В Семее масштабно отметили День города
- Шестилетний ребёнок погиб под колёсами автомобиля во дворе дома в Экибастузе
- День пожилых людей: Столичные пенсионеры состязались в танцах