В Казахстане могут изменить правила декретного отпуска: что известно

В Казахстане обсуждается возможность изменения подходов к предоставлению мужчинам отпуска по уходу за ребенком и государственной поддержке женщин в первые два года после рождения ребенка. В частности, предлагается пересмотреть формат поддержки и усилить обеспечение семей местами в детсадах и услугами нянь. Об этом стало известно на совещании по вопросам реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Рассмотрен вопрос целесообразности предоставления государством мужчинам отпуска по уходу за ребенком, а также возможности изменения вида поддержки женщин в течение двух лет в период ухода за ребенком. При этом обсуждались вопросы обеспечения местами в детских садах и решения проблемы нехватки нянь для детей раннего возраста», — говорится в сообщении Правительства.

Окончательные решения по этим предложениям пока не приняты.

Какие изменения готовят в системе соцподдержки

Изменение подходов к поддержке семей рассматривается в рамках реформы системы социальной помощи. На первом этапе Правительство планирует перевести 14 из 36 видов выплат на адресный принцип. Помощь будет предоставляться с учетом реальной нуждаемости граждан.

Кроме того, 13 видов социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, планируется объединить в четыре вида.

С начала 2027 года предлагается также внедрить принцип адресности в отношении отдельных мер поддержки ветеранов.

ИИ выявил нарушения при установлении инвалидности

На совещании министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал об использовании искусственного интеллекта при проверке данных людей с инвалидностью.

По данным Правительства, система выявила 167 случаев подделки медицинских документов, которые стали основанием для установления инвалидности. Материалы передали в правоохранительные органы.

Также выявлено 18 647 случаев совпадения данных разных людей.

Как будут информировать о социальных выплатах

С 1 октября казахстанцев начнут поэтапно информировать об изменениях условий назначения социальных выплат. Сообщения будут поступать через SMS, eGov Mobile и мобильные приложения банков.

Ранее сообщалось, что казахстанские женщины получили возможность оформлять декретные выплаты онлайн.