Почти 8 тысяч единиц сельхозтехники получат аграрии Казахстана

В Казахстане ускоряется техническое перевооружение агропромышленного комплекса. Министерство сельского хозяйства продолжает обновлять парк сельхозтехники и расширять доступ аграриев к современным машинам – в рамках поручения главы государства.

Одним из ключевых инструментов государственной поддержки остаётся льготный лизинг. В 2026 году объём финансирования этой программы увеличили до 350 млрд тенге – против 250 млрд тенге годом ранее.

Как растут темпы обновления техники

Рост финансирования уже отражается на реальных темпах обновления машинно-тракторного парка. Если в 2024 году уровень обновления составлял 6%, а в 2025 году – 6,5%, то по итогам 2026 года ожидается его увеличение до 8%.

Подтверждают положительную динамику и текущие показатели. По состоянию на август 2026 года сформирован пул из 7 362 заявок на общую сумму 296,9 млрд тенге. По результатам их рассмотрения уже заключено 6 974 договора финансового лизинга на сумму 265 млрд тенге.

В рамках этих договоров аграрии получат 7 925 единиц сельхозтехники – тракторы, зерноуборочные комбайны, кормозаготовительную технику и навесное оборудование.

Отдельно отмечается, что благодаря программам инвестиционного субсидирования и льготного лизинга аграрии получили доступ к современной высокопроизводительной технике брендов CLAAS и John Deere казахстанской сборки.

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