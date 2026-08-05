От хлопка до джинсов: как Туркестанская область развивает переработку сельхозсырья

В Туркестанской области реализуют масштабные проекты по развитию агропромышленного комплекса. В регионе создают три стратегических кластера – хлопково-текстильный, кукурузный и мясной. Они направлены на развитие глубокой переработки сельхозпродукции, создание новых производств, рабочих мест и увеличение экспортного потенциала.

Проекты реализуются в рамках поручений Президента по модернизации агропромышленного комплекса, развитию отечественного производства и укреплению экономики сельских территорий.

От хлопка до готовой одежды

Одним из крупнейших направлений станет хлопково-текстильный кластер. Он предусматривает полный производственный цикл – от выращивания хлопка до выпуска готовой одежды.

В рамках проекта общей стоимостью 201 млрд тенге реализуются пять крупных производств, благодаря которым планируется создать около 7 тысяч рабочих мест.

В прошлом году в регионе уже начали работу:

два хлопкоперерабатывающих завода;

два предприятия по производству водосберегающих технологий;

прядильная фабрика.

Сейчас продолжается строительство предприятий по выпуску тканей, отделочно-красильного производства, швейной продукции и джинсовых материалов.

После выхода кластера на проектную мощность урожайность хлопка планируют увеличить почти вдвое – до 60 центнеров с гектара.

Завод будет перерабатывать 150 тысяч тонн кукурузы

Вторым направлением станет кукурузный кластер.

В регионе завершено строительство завода «Казкрахмал» стоимостью 34 млрд тенге. Предприятие готовится к запуску и сможет ежегодно перерабатывать 150 тысяч тонн кукурузы, производя 26 видов продукции.

Одновременно власти намерены увеличить площади посевов кукурузы с 40 до 70 тысяч гектаров к 2030 году, что позволит расширить переработку сельхозсырья и снизить зависимость от импорта отдельных видов продукции.

В регионе строят крупнейшую откормочную площадку

Активно развивается и мясной кластер.

В области уже реализуются проекты компаний Kaz Eco Meat, Turkestan Agro, «Қарқын Трейд» и «Бесқара». Благодаря им объем производства мяса увеличится еще на 83 тысячи тонн.

Кроме того, в августе планируют ввести в эксплуатацию крупнейшую в Центральной Азии откормочную площадку для крупного рогатого скота на 50 тысяч голов, построенную с использованием австралийских технологий.

До конца года также должна заработать современная животноводческая биржа, а параллельно строится птицефабрика мощностью 48 тысяч тонн мяса птицы в год.

Почти 450 млрд тенге дополнительной продукции

По прогнозам, после выхода всех трех кластеров на полную мощность к 2027 году Туркестанская область сможет ежегодно производить дополнительную сельскохозяйственную продукцию на 447,5 млрд тенге.

Ожидается, что реализация проектов позволит увеличить объемы глубокой переработки сельхозсырья, создать новые предприятия и рабочие места, нарастить экспорт и укрепить экономику региона. Одновременно область рассчитывает перейти от производства сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.