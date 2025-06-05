Мажилис разрешил изъятие сельхоз- и лесных земель под водохранилища
Водохранилища и гидрообъекты смогут строить на сельхозугодьях и землях лесного фонда.
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Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Документ был инициирован депутатами и предусматривает изменения в четыре кодекса и восемь законов. Первое чтение прошло 23 апреля 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно поправкам, допускается изъятие следующих категорий земель:
- орошаемых сельхозугодий,
- опытных полей научных и образовательных учреждений аграрного профиля,
- земель лесного и водного фондов.
Такие участки смогут быть изъяты исключительно для строительства стратегически важных объектов — водохранилищ, гидротехнических сооружений, систем защиты от селей, лавин, оползней, а также для расширения сети сейсмологических станций. Причём это возможно только при отсутствии альтернативных вариантов размещения и в пределах территорий с ограниченной хозяйственной деятельностью.
Также закон разрешает:
- перевод земель ООПТ под объекты здравоохранения и образования, действующие кладбища, ЛЭП и очистные сооружения, если они функционировали до создания или расширения границ ООПТ — без изменения целевого назначения;
- перевод земель гослесфонда в другие категории — для прокладки инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- строительство дорог, мостов, линий связи и прочих объектов инженерной инфраструктуры на землях ООПТ — для обеспечения работы туристских комплексов.
Изменения направлены на создание правовых условий для развития инженерной и природоохранной инфраструктуры, особенно в контексте изменения климата и обеспечения безопасности территорий.
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