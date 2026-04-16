В Казахстане не хватает более трех тысяч специальных педагогов
В Казахстане обучаются 237 тысяч детей с особыми потребностями. Системе инклюзивного образования не хватает более 3 тысяч педагогов.
В Казахстане зарегистрировано 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, при этом система инклюзивного образования испытывает дефицит кадров. Об этом на тематическом заседании в Мажилисе сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, в стране проживают 237 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет с инвалидностью или особыми потребностями. Из них 193 341 ребенок обучается в организациях образования, а около 17 тысяч детей, согласно заключению психолого-медико-педагогических комиссий, получают образование на дому.
Кроме того, в организациях технического и профессионального образования дети с особыми потребностями обучаются по 181 специальности. Сегодня в системе образования работают более 11 тысяч специальных педагогов, однако сохраняется значительный кадровый дефицит.
"В настоящее время существует потребность в 3408 специальных педагогах", – отметила вице-министр.
Также в стране работают около 6500 педагогов-ассистентов, оказывающих поддержку детям в образовательном процессе. Помимо этого, 129 индивидуальных помощников сопровождают детей с ограниченной мобильностью. Благодаря их работе около 4 тысяч детей получили возможность посещать школу и обучаться очно.
Для решения проблемы кадрового дефицита принимаются меры по подготовке специалистов. В частности, в 8 колледжах ведется подготовка логопедов, а с 2026–2027 учебного года еще в 3 колледжах начнется обучение педагогов-ассистентов. В Минпросвещения отмечают, что эти меры направлены на развитие инклюзивного образования и повышение доступности качественного обучения для детей с особыми образовательными потребностями.
Проблема раннего выявления
Наряду с кадровым дефицитом сохраняются и системные проблемы в сфере инклюзии. В частности, в Казахстане дети с особыми образовательными потребностями чаще всего выявляются только при поступлении в детский сад.
"У нас дети с особыми образовательными потребностями чаще всего выявляются именно в детском саду", – отметила вице-министр просвещения Шынар Акпарова.
По ее словам, это затрудняет своевременное оказание помощи и поддержку развития ребенка на ранних этапах. В ходе обсуждения также были обозначены другие проблемы отрасли:
- слабая система ранней диагностики;
- недостаточная межведомственная координация;
- отсутствие полноценного контроля качества психолого-педагогической поддержки;
- недостаточный уровень подготовки педагогов;
- слабое обеспечение техническими средствами.
По данным Министерства здравоохранения, в ходе скрининговых обследований у более 12 тысяч детей выявлены признаки нарушений развития. Однако только 8,5 тысячи детей официально зарегистрированы и получают специализированную помощь.
