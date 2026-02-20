В Казахстане построят международную клинику в партнерстве с Ashmore Healthcare International
Глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса.
Сегодня 2026, 02:10
104Фото: Akorda.kz
В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов, передает BAQ.KZ.
Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО «Самрук-Казына Инвест» с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System.
Глава государства подчеркнул, что Правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.
В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана.
Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.
