  • Главная
  • Новости
  • В Казахстане построят международную клинику в партнерстве с Ashmore Healthcare International

В Казахстане построят международную клинику в партнерстве с Ashmore Healthcare International

Глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса.

Сегодня 2026, 02:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 02:10
Сегодня 2026, 02:10
104
Фото: Akorda.kz

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов, передает BAQ.KZ

Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО «Самрук-Казына Инвест» с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. 

Глава государства подчеркнул, что Правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.

В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. 

Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.

Самое читаемое

Наверх