В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов, передает BAQ.KZ.

Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО «Самрук-Казына Инвест» с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System.

Глава государства подчеркнул, что Правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.

В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана.

Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.