В Казахстане предлагают адаптировать институт собственности к новым экономическим реалиям, передает BAQ.kz.

Свое мнение депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев озвучил на десятом заседании Комиссии по конституционной реформе. По его словам, в новой Конституции целесообразно предусмотреть возможности более широкого определения форм собственности. Детализированно раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах.