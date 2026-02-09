В Казахстане предлагают ввести новые виды собственности
Сегодня такую идею озвучили на заседании Комиссии по конституционной реформе.
В Казахстане предлагают адаптировать институт собственности к новым экономическим реалиям, передает BAQ.kz.
Свое мнение депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев озвучил на десятом заседании Комиссии по конституционной реформе. По его словам, в новой Конституции целесообразно предусмотреть возможности более широкого определения форм собственности. Детализированно раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах.
– Процессы, происходящие сегодня во всем мире, показывают, что регулирование отношений собственности нуждается в определенной модернизации. В действующей Конституции предусмотрено только два вида собственности: государственная и частная. Между тем, современные экономисты выделяют как минимум 5-6 видов собственности. В Финляндии, Литве, Латвии, Азербайджане и других странах в Конституциях отражена муниципальная форма. В некоторых странах особо выделяется публичная собственность, – отметил Азат Перуашев.
