В Казахстане приняли стандарт для перевозки охлаждённых и замороженных грузов

Йогурт, мясо или замороженные овощи, которые доставили в магазин с нарушением температурного режима, внешне могут выглядеть как обычно. Чтобы обеспечить сохранность таких продуктов во время перевозки, в Казахстане приняли национальный стандарт СТ РК ISO 23412-2026. Он устанавливает требования к услугам по наземной доставке рефрижераторных грузов с контролем температуры и промежуточной перегрузкой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Самое уязвимое место

Продукция проходит несколько этапов, прежде чем попасть на полку магазина. Помимо самой перевозки, важны условия хранения и перегрузки, например, когда товар перемещают из одной машины в другую. Поэтому стандарт отдельно предусматривает требования к доставке грузов с промежуточной перегрузкой. Его задача установить единые требования к такой услуге и обеспечить сохранность продукции во время транспортировки.

Холодовая цепь начинается на складе

Стандарт на перевозку грузов с контролем температуры часть более широкой системы правил для торговли. Национальные стандарты охватывают весь путь товара: от торговой инфраструктуры и логистики до хранения и продажи покупателю. Особое внимание уделяется температурному режиму при хранении, перевозке и перегрузке продукции. Для пищевых товаров это имеет значение с точки зрения их безопасности.

Отдельное направление электронная торговля. Для фулфилмент-центров, то есть складов, где хранят товары, обрабатывают интернет-заказы и готовят их к отправке покупателям, действует стандарт СТ РК 4027-2025.

Не 19, а 31

Ещё одно направление связано с социально значимыми продовольственными товарами. В рамках актуализации стандартов учитывается расширение их перечня с 19 до 31 позиции. Одновременно уточняются требования к участникам товаропроводящей цепочки.

Цель этих мер повысить прозрачность движения продукции от поставщика до конечного покупателя и создать единые правила для участников рынка.

Где стандарты обязательны

Национальные стандарты не во всех случаях обязательны для применения. Однако правила внутренней торговли содержат ссылки на 10 национальных стандартов, соблюдение которых обязательно в случаях, предусмотренных законодательством. В частности, это касается закупки продовольственных товаров для последующей реализации.

Для покупателя изменения в стандартах могут оставаться незаметными. Однако требования к хранению и транспортировке одна из составляющих сохранности продукции до момента покупки. При этом принятие стандарта само по себе не гарантирует отсутствия нарушений: результат зависит от его практического применения.