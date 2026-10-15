В Казахстане создают единую платформу для помощи детям

В Казахстане запускают государственную цифровую платформу Balazhan. Она должна собрать в одном месте сведения, которые педагоги уже ведут о детях, и помочь быстрее подключать специалистов, если ребенку требуется поддержка.

О том, как будет работать новая система, рассказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина.

«Главная задача платформы заключается в своевременном выявлении детей, нуждающихся в особом внимании, и организации необходимой помощи», - сказала она.

Balazhan внедряют в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы.

При этом, как подчеркнула Овечкина, отдельного нового массива данных о детях и семьях собирать не планируют.

«Важно подчеркнуть, что Balazhan не предусматривает введения новых требований по сбору информации о детях и их семьях», - отметила она.

Сейчас такую работу уже ведут классные руководители, социальные педагоги и педагоги-психологи. Они фиксируют возникающие у детей трудности и оказывают необходимую поддержку.

Проблема в том, что эти сведения находятся в разных местах.

«Ранее такие сведения хранились отдельно, в бумажных документах и различных информационных системах. Это затрудняло взаимодействие специалистов и своевременное оказание помощи детям. Теперь необходимая информация будет объединена на единой государственной цифровой платформе», - пояснила Юлия Овечкина.

Заполнить один раз, дальше только обновлять

В Комитете отдельно обратили внимание на нагрузку педагогов. Предполагается, что постоянно заново вносить одни и те же сведения не придется.

«Первоначальное заполнение платформы проводится один раз на этапе внедрения, в дальнейшем сведения будут обновляться только по мере необходимости», - рассказала заместитель председателя Комитета.

По ее словам, Balazhan должна сократить бумажную документацию, убрать дублирование информации и облегчить работу специалистов.

Идея состоит в том, чтобы ребенок, которому уже требуется внимание психолога, социального педагога или других специалистов, не выпадал из поля зрения из-за того, что информация хранится в разных системах.

«Внедрение платформы позволит сократить бумажную документацию, исключить дублирование информации, облегчить работу специалистов и обеспечить непрерывное сопровождение детей, нуждающихся в поддержке», - сказала Овечкина.

Что будет с данными детей

Balazhan станет модулем Национальной образовательной базы данных.

«Особое внимание уделяется защите персональных данных детей. Balazhan является модулем Национальной образовательной базы данных и функционирует в соответствии с требованиями законодательства, информационной безопасности и защиты персональных данных», - подчеркнула Юлия Овечкина.

В Комитете рассчитывают, что единая система позволит специалистам быстрее видеть изменения в ситуации ребенка и своевременно организовывать необходимую помощь.