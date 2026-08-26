В Казахстане цифровизируют учет налоговых льгот

В Казахстане запускают цифровой учет налоговых льгот. Министерство финансов создает единый Реестр налоговых льгот, который должен сделать информацию о мерах поддержки бизнеса более прозрачной и понятной.

Зачем нужен новый реестр

Реестр позволит собрать в одной цифровой системе информацию о налоговых льготах, которые приводят к выпадающим доходам бюджета.

Данные будут храниться и обрабатываться через специальный веб-портал baqylauda.Qoldau.kz. Решения о предоставлении льгот планируют принимать с учетом их экономической отдачи.

Обоснования государственных органов о необходимости той или иной льготы также переведут в цифровой формат.

Как будут оценивать эффективность льгот

Налоговые органы смогут отслеживать, какой результат дает каждая предоставленная льгота. Для этого предусмотрены конкретные критерии.

Среди них:

бюджетная эффективность – соотношение уплаченных налогов и размера льготы;

создание и сохранение постоянных рабочих мест;

рост производства и экспорта;

соотношение объема инвестиций и предоставленных льгот;

внедрение инноваций и развитие технологий.

Если льгота помогает бизнесу развиваться, создавать рабочие места, увеличивать производство и инвестиции, ее будут рассматривать как результативную.

Откуда возьмут данные

Для оценки будут использовать не только государственную статистику. Портал baqylauda.Qoldau.kz уже интегрирован более чем с 70 учетными, фискальными базами и цифровыми системами.

Это позволит получать информацию из различных источников и оценивать фактический эффект от налоговых послаблений.

Нужно ли бизнесу собирать дополнительные документы

Нет. Сам цифровой реестр будет носить информационно-учетный характер и не должен создавать дополнительных барьеров для получения льгот.

Сбор необходимой информации будет проходить в цифровом и проактивном формате. Предпринимателям не потребуется самостоятельно собирать справки, выписки и другие документы – необходимые данные налоговая служба будет получать и обрабатывать самостоятельно.

Что будет с неэффективными льготами

Новая система позволит регулярно отслеживать результативность налоговых послаблений. Если предоставленная льгота не дает ожидаемого экономического эффекта, вопрос о ее дальнейшем применении может быть пересмотрен.

В Минфине отмечают, что выпадающие доходы бюджета должны возвращаться в экономику через инвестиции, создание рабочих мест, рост производства и экспорта.

Нововведения вступят в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.