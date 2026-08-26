В Казахстане цифровизируют учет налоговых льгот
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане запускают цифровой учет налоговых льгот. Министерство финансов создает единый Реестр налоговых льгот, который должен сделать информацию о мерах поддержки бизнеса более прозрачной и понятной.
Зачем нужен новый реестр
Реестр позволит собрать в одной цифровой системе информацию о налоговых льготах, которые приводят к выпадающим доходам бюджета.
Данные будут храниться и обрабатываться через специальный веб-портал baqylauda.Qoldau.kz. Решения о предоставлении льгот планируют принимать с учетом их экономической отдачи.
Обоснования государственных органов о необходимости той или иной льготы также переведут в цифровой формат.
Как будут оценивать эффективность льгот
Налоговые органы смогут отслеживать, какой результат дает каждая предоставленная льгота. Для этого предусмотрены конкретные критерии.
Среди них:
- бюджетная эффективность – соотношение уплаченных налогов и размера льготы;
- создание и сохранение постоянных рабочих мест;
- рост производства и экспорта;
- соотношение объема инвестиций и предоставленных льгот;
- внедрение инноваций и развитие технологий.
Если льгота помогает бизнесу развиваться, создавать рабочие места, увеличивать производство и инвестиции, ее будут рассматривать как результативную.
Откуда возьмут данные
Для оценки будут использовать не только государственную статистику. Портал baqylauda.Qoldau.kz уже интегрирован более чем с 70 учетными, фискальными базами и цифровыми системами.
Это позволит получать информацию из различных источников и оценивать фактический эффект от налоговых послаблений.
Нужно ли бизнесу собирать дополнительные документы
Нет. Сам цифровой реестр будет носить информационно-учетный характер и не должен создавать дополнительных барьеров для получения льгот.
Сбор необходимой информации будет проходить в цифровом и проактивном формате. Предпринимателям не потребуется самостоятельно собирать справки, выписки и другие документы – необходимые данные налоговая служба будет получать и обрабатывать самостоятельно.
Что будет с неэффективными льготами
Новая система позволит регулярно отслеживать результативность налоговых послаблений. Если предоставленная льгота не дает ожидаемого экономического эффекта, вопрос о ее дальнейшем применении может быть пересмотрен.
В Минфине отмечают, что выпадающие доходы бюджета должны возвращаться в экономику через инвестиции, создание рабочих мест, рост производства и экспорта.
Нововведения вступят в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.
Самое читаемое
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности
- В Алматы водителей ждут ночные ограничения на неделю
- Работник лишился руки и ноги из-за удара током: суд установил виновного
- Токаев и Трамп вывели отношения Казахстана и США на беспрецедентно высокий уровень — Джейсон Смит