В Казахстане запущен механизм прослеживаемости рогов сайгака - от склада до экспорта. Инициатива была представлена и защищена на международной площадке, что позволило стране получить одобрение на регулируемый оборот при строгом контроле численности популяции. Об этом сообщила генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева, передает BAQ.KZ.

По её словам, решение принималось с учётом позиции СИТЕС международной конвенции, регулирующей торговлю видами дикой фауны и флоры.

«Организация СИТЕС не разрешала отстрел сайгаков, потому что боялась, что все они просто вымрут. Поэтому мы на конференции в Самарканде защитили проект маркировки, доказали, что сайгаки не будут бесконтрольно уничтожаться. Если лимиты устанавливаются, будет уничтожено только строго определённое количество. То есть маркировка стала инструментом доказательства прозрачности и контроля», — заявила она.

Также она подчеркнула, что разрешение на работу выдано только одному государственному предприятию и в фиксированном объёме.